مباشر من النجف.. وقفة احتجاجية ومسيرة ’غاضبة’ تجدد المطالبة بالكشف عن قتلة الوزني

2021/05/19 | 19:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نظم عدد من أهالي مدينة النجف، الأربعاء، وقفة احتجاجية ومسيرة غاضبة، مطالبين من خلالها بالكشف عن قتلة الناشط إيهاب الوزني.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ووثقت كاميرا "ناس"، (19 أيار 2021)، جانباً من المسيرة التي نظمت من قبل ناشطي ومثقفي المحافظة، والذين عبروا عن "غضبهم لاستهداف المثقفين والصحفيين والناشطين العراقيين"، فيما طالبوا بالكشف السريع عن قتلة إيهاب الوزني.

وأعلنت قيادة عمليات كربلاء الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية مستنفِرة كل امكانياتها للوصول إلى قتلة الناشط إيهاب الوزني.

وقال الناطق باسم القيادة العميد فاهم الكريطي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (19 أيار 2021)، إن "كلَّ ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تهديد الناشطين أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، هو عارٍ عن الصحة"، مبيناً أنه "لم تصدر أيّ أوامر بهذا الخصوص من محافظ كربلاء إلى قيادتنا".

وأضاف أن "الجميع جاد في ملاحقة قتلة الوزني، وتمَّ تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الجناة"، مشيراً إلى أنَّ "جميع الأجهزة الأمنية مازالت مستنفرة جميع امكانيتها للتوصل الى الجناة، باشراف من قائد العمليات من اجل تقديمهم الى العدالة بأقرب وقت".

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