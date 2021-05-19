معالجة كدس عتاد في الانبار

2021/05/19 | 19:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأربعاء، عن معالجة كدس عتاد في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه “بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يفيد بوجود مخلفات حربية في منطقة الورار بمدينة الرمادي، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى المكان”.

وأشار إلى أنه “عند الوصول تبين بان المخلفات الحربية عبارة عن مساطر تفجير عدد ( ٣٩) و الة تفجير ( مساطر ) تفجير عدد ( ٨٧) مصباح فحص صغير عدد (٤٠) و فيش توصيل عدد (٥٧) و بوكس ضد الرفع عدد (١) صالحة للاستخدام من مخلفات المجاميع الارهابية”.

وأكد، أنه “تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية”.

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