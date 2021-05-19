اصابة 52 شخصا بكورونا في خورماتو

2021/05/19 | 19:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أصابات كورونا في خورماتو اليوم الأربعاء أرتفاعا جديدا بين المواطنين وصلت الى 52 اصابة في حين لم تسجل اية حالة للشفاء .

وقال الدكتور فوزي الزنكنة مدير مستشفى الجمهوري في خورماتو في تصريح لـ PUKmedia بأن الأصابات التي قامت الجنة الطبية المختصة بوباء كورونا في خورماتو وأطرافها برصدها وتسجيلها وصلت الى 52 فيما لايوجد اية حالة للشفاء .

وأضاف : أن عدم ألتزام المواطنين بالتعليمات التي اصدرتها لجنة الصحة والسلامة هي السبب الرئيسي لتفشي الوباء بالسرعة بين المواطنين لذا نهيب بالمواطنين بأخذ الحيطة والحذر والتعاون مع الجهات الصحية المختصصة لمنع تفشي هذا الوباء القاتل وننقذهم من موت محقق.

PUKmedia/ عمراواره

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