زراعة النجف تعلن خطة الموسم الصيفي والموارد تكشف عن مؤشرات مطمئنة

2021/05/19 | 19:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واع- حيدر فرمانأعلنت مديرية زراعة محافظة النجف، اليوم الأربعاء، الانتهاء من وضع خطتها الزراعية للموسم الصيفي، فيما أكدت مديرية الموارد المائية في المحافظة أن الحصص المتوفرة من الخزين تكفي لزراعة موسمين مقبلين.وقال معاون مدير زراعة النجف ثامر عظيم لوكالة الأنباء العراقية (واع )، إن "المديرية ووفق توجيهات الوزارة واعتمادا على توفر الحصص المائية المتوفرة قررت شمول كافة الاراضي الخاصة بزراعة محصول الشلب في المحافظة بخطتها الزراعية بنسبة 100 %"، مشيرا الى أن "مساحة الاراضي التي ستدخل الخطة الزراعية الصيفية تبلغ 212 ألف دونم لمحصول الشلب و30 ألف دونم للذرة الصفراء والبيضاء و7 آلاف دونم للخضراوات".وأضاف، أن "المديرية أكملت كافة استعدادتها لدعم الموسم الزراعي بالمعدات والمستلزمات، وكذلك الارشادات من قبل موظفي الدائرة والتي ستباشر مع اطلاق الحصص المائية".من جانبه أكد مدير الموارد المائية شاكر فايز لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحصص المائية المتوفرة لرفد الموسم الزراعي لهذا العام تكفي لزراعة موسمين مقبلين"، لافتا الى أن "زراعة هذا العام ستعتمد على مياه السدود والخزانات وليس على مياه دول المنبع بسبب شح المياه نتيجة عدم غزارة الامطار لهذا العام".وتابع: "لدينا خطة عمل سبقت الموسم الزراعي تتضمن تطهير الانهر وازالة زهرة النيل والرواسب الطينية تحضيرا لبدء الاطلاقات المائية للمحافظة"، مبينا أنه "تمت المباشرة بتطهير اكثر من 1100 كم من احواض الانهر، وكذلك ازالة زهرة النيل لمساحة أكثر من مليون ونصف المليون مترا مربعا، ومازال العمل جاريا وبوتيرة واحدة لانجاز الاعمال الموكلة الى المديرية والتي ستكون جاهزة بموظفيها لتقديم مختلف الخدمات للمزارعين".يذكر أن محافظة النجف الاشرف شهدت في الاونة الاخيرة حصاد محصول الحنطة والشعير في جميع ارجاء المحافظة حيث شغلت زراعة محصول الحنطة 250 ألف دونم بانتاجية متوقعة بلغت 290 ألف طن، فيما تمكن المزارعون من تسويق أكثر من 62 ألف طن".

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