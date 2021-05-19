العباسي: 17 نائياً بادروا لحسم ملفاتهم قضائياً

2021/05/19 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس لجنة النزاهة النيابية ثابت العباسي ان لجنة النزاهة النيابية احالت المئات من ملفات الفساد الى هيئة النزاهة واللجنة العليا لمكافحة الفساد الحكومية ( لجنة الامر الديواني 29 )، لافتا الى وجود تعاون كبير بين لجنته والهيئة واللجنة الحكومية في مجال مكافحة ملفات الفساد في دوائر الدولة .وأضاف في تصريحات صحفية ان لجنته تقوم حاليا بالتحقيق في الملفات الأخرى، قبل احالتها الى الجهات المختصة.وبشان رفع الحصانة على اعضاء مجلس النواب، اوضح العباسي انه يوجد طلب برفع الحصانة عن 17 نائب للتحقيق معهم في ملفات فساد، مشيراً الى قيام عدد من هؤلاء النواب بالمبادرة لرفع الحصانة عنهم من اجل حسم تلك الملفات في القضاء.

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