2021/05/19 | 19:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تؤكد الابتزاز الإلكتروني تسبب بـ 3 مخاطر أثرت على المجتمع) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تؤكد الابتزاز الإلكتروني تسبب بـ 3 مخاطر أثرت على المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).