شركة ترسل وحدات بتكوين بملايين الدولارات لمستخدمين بالخطأ

2021/05/19 | 19:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودعت "بلوك فاي" وهي شركة متخصصة بإقراض العملات المشفرة، عن طريق الخطأ لمستخدمين لديها، وحدات عملة البتكوين بقيمة إجمالية وصلت إلى 10 ملايين دولار.

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