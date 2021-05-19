الأوقاف: تدمير 3 مساجد بشكل كلي جراء القصف العشوائي على غزة

2021/05/19 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الأوقاف في قطاع غزة تدمير ثلاثة مساجد بشكل كلي، فيما تعرض اربعين مسجدا آخر لأضرار جزئية جراء الهجمات المستمرة بين الأطراف المتنازعة.

وذكرت الوزارة إن أنه تم إغلاق اثنين واربعين مسجدا بالقطاع جراء عمليات القصف العشوائي المستمرة،بينما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو اربعمئة وخمسين مبنى في قطاع غزة، منها ستة مستشفيات وتسعة مراكز للرعاية الصحية الأولية، دمرت أو لحقت بها أضرار كبيرة منذ بدء الصراع، فيما لجأ اثنين وخمسين ألفا نازحا إلى مدارس تديرها الأمم المتحدة.

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