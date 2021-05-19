الصحة العراقية تسجل ارتفاعا بأعداد إصابات الوباء بواقع 4609 حالات جديدة

2021/05/19 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة وفاة أربعين حالة مصابة بفايروس كورونا في عموم البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي فان الإصابات الجديدة وصلت الى أربعة الاف وست مئة وست حالات في عموم العراق، وأن العدد التراكمي لإصابات الوباء في البلاد تخطى المليون ومئة وواحدا وخمسين الفا، واكد الموقف الوبائي لوزارة الصحة ان عدد الملقحين الكلي تخطى الخمس مئة وسبعة وعشرين الفا.

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