2021/05/19 | 20:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاح عملية في اربعة محاور.. استراتيجية لمنع عودة داعش ل ديان كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاح عملية في اربعة محاور.. استراتيجية لمنع عودة داعش ل ديان كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).