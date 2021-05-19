2021/05/19 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "سكاي سبورت" الإيطالية في تقرير لها اليوم الأربعاء، عن عرض ضخم مفاجئ للتركي هاكان كالهانوغلو نجم ميلان الإيطالي البالغ 27 عاما.

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن النجم التركي تلقى عرضا من الدحيل القطري لمدة 3 أعوام بدءا من الموسم المقبل وحتى صيف 2024، مقابل 32 مليون يورو موزعة على 8 ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة لـ8 ملايين إضافية عند التوقيع.

وينتهي عقد هاكان مع ميلان بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.ولعب كالهانوغلو 32 مباراة مع "الروسونيري" في الدوري هذا الموسم سجل خلالها 4 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وكانت العديد من التقارير قد ذكرت أن كالهانوغلو تلقى عرضا من يوفنتوس للانضمام إلى صفوف "السيدة العجوز" بدءا من الموسم المقبل مقابل 5 ملايين يورو في الموسم، فيما توقف عرض ميلان عند 4 ملايين يورو فقط في الموسم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض خليجي كبير لنجم ميلان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض خليجي كبير لنجم ميلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).