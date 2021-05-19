2021/05/19 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني رجحت تقارير رياضية في إسبانيا، إمكانية حدوث صفقة تبادلية خلال سوق الانتقالات الصيفية بين ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد، بحيث يكون بطلاها البرتغالي جواو فيليكيس والفرنسي أنطوان غريزمان.وكشف برنامج “أونزي” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صفقة تبادل بين برشلونة وأتلتيكو مدريد..



من سيرحل؟ المركز الخبري الوطني.

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