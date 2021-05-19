البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو أنه يتوقع خفضا للتصعيد يوم الاربعاء

2021/05/19 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف البيت الأبيض، بإن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحثه على وقف التصعيد في غزة.

وقال البيت الأبيض أن بايدن أبلغ نتانياهو إنه يتوقع خفضا كبيرا للتصعيد يوم الاربعاء تمهيدا لوقف إطلاق النار في غزة، وكانت إسرائيل أكدت، أنها تجري تقييما للتأكد مما إذا كانت شروط وقف إطلاق النار” مستوفاة، لكنها تستعد لأيام أخرى من القتال بعد أسبوع من التصعيد مع الفصائل المسلحة في غزة.

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