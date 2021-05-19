رسمياً.. اللاعب الألماني سامي خضيرة يعلن اعتزاله كرة القدم

2021/05/19 | 20:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الدولي الألماني المخضرم سامي خضيرة لاعب فريق هيرتا برلين، رسميا، الأربعاء، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالانجازات والألقاب، وذلك بعد تعرضه للعديد من الإصابات في مسيرته الكروية.

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وكشف خضيرة صاحب الـ 34 عاما، انتهاء مسيرته الكروية بعد مباراة فريقه الأخيرة هيرتا برلين، أمام نظيره هوفنهايم بالدوري الألماني يوم السبت المقبل، في الجولة الأخيرة من المسابقة هذا الموسم.

وحقق سامي خضيرة العديد من الألقاب، كان أبرزها التتويج مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل.

كما توج سامي خضيرة بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2013-2014 مع ريال مدريد الإسباني، يالإضافة إلى التتويج بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة وكأس ملك إسبانيا مرتين.

وخاض سامي خضيرة 77 مباراة دولية في مسيرته مع منتخب ألمانيا، سجل خلالهم 7 أهداف.

وكان خضيرة قد انتقل من صفوف يوفنتوس إلى هيرتا برلين في فبراير الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد ابتعاده عن حسابات أندريا بيرلو مدرب اليوفي.

وشارك الدولي الألماني السابق هذا الموسم في 8 مباريات مع هيرتا برلين في الدوري الألماني، ونجح في صناعة هدفين.

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