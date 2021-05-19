نائب: نهر ديالى فقد 90 ‎%‎ من إيراداته

2021/05/19 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الأربعاء، أن نهر ديالى فقد 90% من إيراداته بسبب السدود الإيرانية.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “نهر ديالى والذي يمثل شريان الحياة في المحافظة فقد 90% من إيراداته حتى الان قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكدا أن المحافظة دخلت مرحلة الخطر الفعلي وهناك مناطق واسعة في مرحلة بدء الكارثة التي ستؤدي الى ضرر بالغ وخسائر لاتحمد عقباها”.

واضاف، أن “حجم الأزمة في ديالى كبير وهي تتفاقم مع دخولنا الصيف داعيا إلى الإسراع باستخدام الورقة الاقتصادية مع إيران وتركيا في آن واحد من أجل إطلاق المياه لتفادي كارثة ربما تكون الأكبر في التاريخ الحديث خاصة لديالى باعتبارها الأكثر تضررا على مستوى العراق”.

واشار إلى أن “ديالى بحاجة لتشكيل خلية أزمة عاجلة بصلاحيات واسعة لإدارة ملف المياه لتفادي مشاكل كبيرة بدأت تبرز والسعي لتأمين الحد الأدنى من مياه الشرب وسقي البساتين وتأمين بدائل منها حفر الأبار الارتوازية على وجه السرعة”.

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