تسريبات تكشف عن Android 12 قبل إطلاقه

2021/05/19 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المدون الشهير John Prosser عن بعض تفاصيل نظام Android 12 المتوقع أن يحدث تغييرات ملحوظة في الهواتف والأجهزة الذكية عند إطلاقه.

وأشار المدون في قناة FRONT PAGE TECH على “يوتيوب” إلى أن النظام الجديد سيحمل العديد من التغييرات مقارنة بأنظمة أندرويد الحالية، إذ سيحصل على أيقونات جديدة للتحكم بالأصوات، وستغير فيه رموز التطبيقات لتصبح أكثر بساطة وملائمة لخلفيات التشغيل.

ويفترض أن تظهر في Android 12 أيضا اختصارات جديدة لبرامج الطقس وأدوات التحكم بالموسيقى والفيديوهات، وأيقونات مميزة لعرض الوقت والتواريخ.

وتبعا للمدون فإن النظام الجديد سيحمل لوحات مفاتيح Google معدلة ستجعل عملية الكتابة أسهل وأكثر سلاسة، كما ستظهر فيه خلفيات تشغيل ترضي مختلف أذواق المستخدمين.

ومن جهته توقع المدون Sundar Pichai أن تكشف غوغل عن بعض جوانب نظامها الجديد خلال مؤتمر Google I/O، والذي كانت غوغل قد أشارت إلى أنه سيعقد ما بين 18 و20 مايو الجاري، وعبر الإنترنت تماشيا مع الأوضاع التي فرضها انتشار الجائحة حول العالم.

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