2021/05/19 | 20:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يوجه بجدولة ديون مزارعي واسط واعفائهم من الضرائب وإجراءات الكمارك » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 20:10

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