التضخم وإجراء صيني يدفعان العملات الرقمية إلى التراجع

2021/05/19 | 20:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى تراجع سوق الأسهم والانخفاض الهائل في أسعار العملات المشفرة والذي تزامن مع تهديدات تتعلق بارتفاع التضخم غير المرغوب فيه، إلى دفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول التي يُنظر إليها على أنها عرضة للزوال في حال كانت هناك اجراءات تحفيز نقدي.

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