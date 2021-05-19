قوة امنية تعتقل شباناً حاولوا اغتصاب فتاة في الزوراء ببغداد

2021/05/19 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتقلت قوة أمنية، يوم الأربعاء، خمسة شبان حاولوا اغتصاب فتاة أمام الملأ في متنزه الزوراء وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، أن "قوة أمنية من حماية متنزه الزوراء ألقت القبض عصر اليوم، على خمسة شباب تجمعوا على فتاة وحاولوا اغتصابها داخل المتنزه".

وأضاف، أن "حماية المتنزه نقلت الشبان والفتاة إلى إحدى المراكز الأمنية وفق إجراءات أصولية".

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