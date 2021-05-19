2021/05/19 | 20:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني دان القضاء الكندي، اليوم الأربعاء، عراقيا بتهمة الاختطاف بعد قيامه باصطحاب ابنته إلى العراق وتركها هناك.وكانت زهراء في العاشرة من عمرها عندما غادرت مع والدها علي العزاوي (39 عاما) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء الكندي يدين عراقياً بتهمة اختطاف ابنته! المركز الخبري الوطني.

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