2021/05/19 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم زمن البندقية وزمن الصاروخ – طالب سعدون بعد حرب عام 1967 والهزيمة المدوية للجيوش العربية فيها ، وإحتلال (اسرائيل ) لما تبقى من أرض فلسطين التاريخية جاءت معركة الكرامة (21 – اذار- 1968) لتحيي الامل العربي من جديد ، وتكون عنوانا عريضا للنصر ونقطة تحول كبيرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زمن البندقية وزمن الصاروخ – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زمن البندقية وزمن الصاروخ – طالب سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).