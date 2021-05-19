2021/05/19 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قل لي ما الذي يشغلك؟ – مجيد السامرائي انفضت مهمة الخلاف على ثبوت الرؤيا ؛ وسقط الصاروخ – الابن الضال – للامة المليارية – وفق ماكان مخططا له في بحر المالديف ؛ وامة من العباقرة عمادها مليار ونيف من الملايين لايمكن ان( تهد صاروخ بالظلمة ) كما يقول المثل الشعبي غير الصيني .الصاروخ الصيني […]

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