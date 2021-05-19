2021/05/19 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب القره غولي في الذكرى الثامنة لرحيله جذاب والبنفسج وإعزاز روائع لا تغادر القلوب بغداد – فائز جواد تواصل( الزمان ) استذكار رموز الفن والثقافة الذين رحلوا الى عالمنا الاخر تقديرا لمسيرتهم ومنجزاتهم الابداعية.واليوم نستذكر رمزا من رموز الموسيقى العراقية الذي غادرنا الى جوار ربه في السادس عشر من ايار 2013 بعد رحلة متخمة بالابداع […]

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