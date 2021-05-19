لاهور شيخ جنكي: تحالف الاتحاد الوطني مع التغيير سيحقق فوزا كبيرا

2021/05/19 | 21:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، في ذكرى رحيل المناضل نوشيروان مصطفى، اليوم الاربعاء، انه كان قريبا جدا من المناضل الراحل نوشيروان مصطفى خلال السنتين الاخيرين من حياته، مؤكدا ان تحالف كوردستان بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير

جاء ذلك خلال زيارة للاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكورستاني الى ضريح المناضل الراحل نوشيروان مصطفى، في الذكرى الرابعة لرحيله، يرافقه وفدا من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، فيما وضع شيخ جنكي اكليلا من الزهور على ضريح الراحل نوشيروان مصطفى.

وقال لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، بالذكرى الرابعة لرحيل المناضل نوشيروان مصطفى:

تمر اليوم الذكرى الرابعة على رحيل هذا الرجل الشامخ والنابع من السياسة والثورة والنضال، الا وهو كاك نوشيروان، الصديق المقرب من فقيد الامة الرئيس مام جلال، والذي كان رجلا مثقفا وسياسيا لشعبنا.

واضاف: ان رحيل كاك نوشيروان اوقع حزنا كبيرا فينا، اذ كان الراحل واحدا من الذين مثلوا حافزا لشعلة الثورة الجديدة مع فقيد الامة مام جلال في العام 1975، والذي استمر في نضاله الى نهاية حياته داخل حركة التغيير لتحقيق اهداف شعبه دون كلل.

واشر الرئيس المشترك الى، اننا جميعا عرفنا كاك نوشيروان كمدافع صلب عن حرية التعبير والعدالة الاجتماعية وحق تقرير المصير، وانه وخلال تواجده في صفوف الاتحاد الوطني وبعد تأسيس حركة التغيير، استمر في انجاز مهامه دون كلل الى اخر انفاسه.

وقال لاهور شيخ جنكي ايضا: من هنا ارغب بالقول انه وخلال السنتين الاخيرتين من حياة الراحل كاك نوشيروان، كنت قريبا جدا منه، واستفدت من فكره ونظرته للسياسية في اقليم كوردستان وتعديل الأخطاء فيه.

وأردف، كنت على اتفاق في الرؤى مع كاك نوشيروان حول ايجاد اطار بالاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، خاص بالنضال والمشتركات لوضع اقليم كوردستان، الا ان الموت لم يمنحه الفرصة ان يرى ذلك.

وتابع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، من هنا وكرئيس لتحالف كوردستان اريد ان تبتهج ارواح كاك نوشيروان وفقيد الامة مام جلال، بأن المناضلين في الاتحاد الوطني وحركة التغيير اصدرا في نهاية الامر القرار الصحيح، القرار الذي رغب فيه مام جلال وكاك نوشيروان والذي ابتدأ من تلة دباشان، تحالفنا المشكل والذي انا على يقين سيحقق نجاحا كبيرا ويصبح مظلة لجمع الاطراف كافة تحتها لنخطو الخطوات نحو العراق وبصوت موحد وأهمية ضرورة الهدف وتحقيق اهداف شعبنا.

PUKmedia ترجمة

الصور/ درباز ستار أمين

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