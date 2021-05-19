شرطة ميسان تكشف عن نتائج عملياتها ضد المخدرات منذ بداية العام

2021/05/19 | 21:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واعأعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الأربعاء، عدد المعتقلين بتهم المخدرات وكميات المواد المخدرة المضبوطة في المحافظة منذ بداية العام.وقالت القيادة لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الحرب على المخدرات خلال الفترة من الاول من كانون الاول 2021 ولغاية اليوم الـ19 من ايار 2021، نتج عنها توقيف 275 شخصا و184 محكوما بينهم 61 متاجرا".وأضافت، أن "المواد التي تم ضبطها خلال المدة المذكورة اعلاه هي اكثر من 13 كغم من الكرستال والهروين والحشيشة والافيون، و3125 حبة مخدرة و154 انبوبة تعاطي المخدرات"، موضحة أنه "تم ضبط 16 مسدسا وبندقية".وتابعت أن "المواد المضبوطة في العجلات هي 27 سيارة وست دراجات".

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