2021/05/19 | 21:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أهمية إيصال المساعدات لسكان المناطق التي تشهد أزمات إنسانية من بين الأكثر إلحاحا حول العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها غزة واليمن.. واشنطن تتعهد بايصال المساعدات لمناطق الأزمات "الأكثر إلحاحا" حول العالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها غزة واليمن.. واشنطن تتعهد بايصال المساعدات لمناطق الأزمات "الأكثر إلحاحا" حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).