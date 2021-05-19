جامعة الدول العربية: إسرائيل تمارس التطهير العرقي بحق الفلسطينيين

2021/05/19 | 21:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعقد برلمان جامعة الدول العربية" اجتماعا استثنائيا "في القاهرة للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين وقضيتهم وإدانة الضربات الإسرائيلية والهجمات المتتالية على قطاع غزة .وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "الحقيقة أصبحت واضحة وضوح الشمس الآن بكل بشاعتها وفظاعتها : نحن أمام شعب مستعمر يعيش في ظل دولة فصل عنصري وحكومة احتلال تمارس التطهير العرقي بشكل منهجي .وانتقد آخرون إسرائيل ، حيث اتهم رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب وجرائم كاملة ضد الإنسانية".وفي خطاب تلفزيوني ، خاطب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المندوبين العرب ، ووصف القدس بأنها "جوهر الهوية الوطنية الفلسطينية".واضاف: "بدونها لا سلام ولا أمن ولا استقرار ولا اتفاق " ومن الجدير بالذكر إنهُ ارتدى المشاركون في الاجتماع الأربعاء أوشحة فلسطينية تقليدية بالأبيض والأسود في إشارة إلى الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية .

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