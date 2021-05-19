محافظ ذي قار يكشف عن عدد مشاريع التربية المتلكئة ودور القضاء بحلها

2021/05/19 | 21:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، عن عن عدد مشاريع التربية المتلكئة في المحافظة، مبيناً دور القضاء بحلها مشكلة التلكؤ.وقال الخفاجي في لقاء متلفز تابعه “المركز الخبري الوطني”: “عملنا […]

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