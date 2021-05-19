صور: تقاطع شرقي العاصمة بغداد يودع ’الصبّات’ الكونكريتية ويتنفس مجدداً

2021/05/19 | 21:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية المرور العامة، الأربعاء، رفع الكتل الكونكريتية ضمن تقاطع الفلاح الثالث في مدينة الصدر.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 أيار 2021)، إنه "بتنسيق من قبل مديرية المرور العامة مع قيادة عمليات بغداد، تم رفع الصبات ضمن تقاطع الفلاح الثالث في مدينة الصدر".

واضافت، أن "الإجراء جاء لتحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور".

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