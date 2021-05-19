الاتحاد الأوروبي: مقتنعون بالتوصل إلى صيغة اتفاق نهائي حول برنامج إيران النووي

2021/05/19 | 21:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعرب الاتحاد الأوروبي عن قناعته بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران كنتيجة للمفاوضات المستمرة في فيينا.وقال المدير السياسي للاتحاد الأوروبي، إنريك مورا، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، عن اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات حول مصير الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني في فيينا، إن الجولة الخامسة ستنطلق الأسبوع المقبل.وشدد مورا على أنه "على قناعة تامة" بأن أطراف المفاوضات ستتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إحياء الصفقة النووية".واعتبر أن "الجولة الرابعة كانت الأكثر نجاعة خلال المفاوضات الجارية، لكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به".وأضاف: "حققنا تقدما ملموسا خلال الأيام الـ10 الماضية، لكن لا تزال هناك أمور يجب العمل عليها، وسنجتمع من جديد الأسبوع المقبل وسنواصل عملنا".وتستضيف فيينا منذ 3 أسابيع مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على إيران، لترد بخفض التزاماتها ضمن الاتفاق منذ 2019".وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التي يقيم وفدها بفندق قريب، في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل أخرى".

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