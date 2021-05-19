نتائج الجولة الرابعة من محادثات ايران النووية

2021/05/19 | 21:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختُتمت الجولة الرابعة من المحادثات النووية الإيرانية في فيينا، الأربعاء، على ان تنطلق الجولة الخامسة الأسبوع المقبل.

وقال المدير السياسي للاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، في تصريحات صحفية ، إنه : واثق تماما في أنه سيكون هناك اتفاق نهائي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

واضاف: لقد حققنا تقدما كبيرا على مدى الأيام العشرة الماضية، لكن ما زالت هناك أمور يتعين العمل عليها وسنجتمع الأسبوع المقبل وسنواصل العمل.

وكان رئيس الوفد الإيراني في محادثات فيينا، عباس عراقجي، قد كشف عن : تحقيق تقدم كبير بين الأطراف في عدد من النقاط، مع تواصل النقاط الخلافية التي لا تزال تحتاج إلى مزيد من النقاش.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، انسجب في ايار 2018 من الاتفاق النووي مع إيران، لكن مجيء بايدن، أنعش الآمال بإحياء الاتفاق

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