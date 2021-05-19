2021/05/19 | 21:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور.. مؤسسة "بارزاني" الخيرية تؤمن مصادر العيش للنازحين العائدين إلى سنوني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/19 | 21:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. مؤسسة "بارزاني" الخيرية تؤمن مصادر العيش للنازحين العائدين إلى سنوني) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. مؤسسة "بارزاني" الخيرية تؤمن مصادر العيش للنازحين العائدين إلى سنوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).