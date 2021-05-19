2021/05/19 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار انطلقت للتحذير من سقوط الصواريخ شمالي إسرائيل.وأضاف الجيش في بيان أن الصفارات دوّت في الجليل الأدنى ومنطقة شفا عمرو شرقي مدينة حيفا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جيش الاحتلال: انطلاق صفارات الإنذار شمالي البلاد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جيش الاحتلال: انطلاق صفارات الإنذار شمالي البلاد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جيش الاحتلال: انطلاق صفارات الإنذار شمالي البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).