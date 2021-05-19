انتخابات كاتم الصوت - فرات المحسن

2021/05/19 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرات_المحسن في جميع حالات القتل العمد والاغتيالات التي طالت المنتفضين أو المعترضين على أداء الأحزاب السياسية التي تقود السلطة في العراق، لم تفعل الحكومة غير الإعلان عن تشكيل لجان تحقيقيه وإطلاق الوعود بالكشف عن القتلة.



ورغم توفر الكثير من الأدلة في تلك الجرائم البشعة، التي اقترفت في وضح النهار وبالقرب أو تحت أنظار قوى الأمن وجهاز الشرطة والجيش، وتم في البعض منها معرفة الجهات التي نفذتها.



ولكن السلطات الأمنية ......





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