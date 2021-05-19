إجلاء الآلاف من فرانكفورت الألمانية بعد العثور على قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

2021/05/19 | 22:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت السلطات الألمانية إجلاء نحو 25 ألف شخص في فرانكفورت، عاصمة البلاد المالية، الأربعاء، بعد العثور على قنبلة وزنها 500 كيلوغرام تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

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وقالت سلطات مدينة فرانكفورت إن نحو 25 ألف من سكان المنطقة الواقعة في حي نوردند المكتظ بالسكان اضطروا لإخلاء منازلهم قبل تفجير القنبلة.

وأوضحت أن أجهزة تفكيك الألغام ستقوم بتفجير القنبلة بعد طمرها بالتراب.

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