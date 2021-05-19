إعادة (جبس) غير صالح للاستهلاك البشري في منفذ مندلي

2021/05/19 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، إعادة مادة ( الجبس) غير صالح للاستهلاك البشري في منفذ مندلي الحدودي.

وقالت الهياة في بيان صحفي، “اعاد منفذ مندلي الحدودي عجلة محملة بمادة (الجبس) إلى الجانب الإيراني لتجاوز إنتاجه ثلثي المدة المقررة، وغير صالح للاستهلاك البشري”.

واضافت انه “تمت عملية الإعادة وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها الجهات المعنية والمختصة في المنفذ الحدودي”.

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