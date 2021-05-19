جهات سياسية تضع العراقيل امام اجراء الانتخابات المقبلة

2021/05/19 | 22:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت عضو سابق في مجلس محافظة نينوى، اليوم الاربعاء، ان بعض الاطراف السياسية تضع العراقيل امام اجراء الانتخابات المبكرة وتأجيلها، مبينة ان تلك الاطراف تسعى الى اجراء انتخابات مجالس المحافظات بدلا من الانتخابات التشريعية.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية المقبلة في الـ 10 من تشرين الاول 2021.

وقالت كلاويز علي العضو السابق في مجلس محافظة نينوى واستاذة الجامعة في مجال الدستور لـ PUKmedia، ان هنالك جهود لوضع عراقيل امام اجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة وتحديد موعد اخر لاجراءه.

واضافت: ان واحدة من الاسباب التي تعمل على تأجيل الانتخابات المبكرة، هي تعدد الدوائر الانتخابية ومسألة مجالس المحافظات التي تم تجدميدها من قبل المجلس النواب، خلال الفترة المنصرمة، مرجحة تن تقوم بعض الاطراف السياسية التي ترى مصلحتها في اجراء انتخابات مجالس المحافظات، ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية في البت بمصير مجالس المحافظات، مبينة انه في حال لم يكن قرار المحكمة لصالح تلك الجهات السياسية فانها ستعمد الى وضع العراقيل امام الانتخابات التشريعية.

واشارت علي الى، انه وضمن الاطار ذاته، طعنت جهات عند المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات، وطالبت بالاستمرار بالدورة التشريعية الحالية وانهاء سنواتها لاربع، فيما يعتقد جزء ثان منهم انه ونتيجة تعدد الدوائر الانتخابية فانهم لن ينالوا مقاعد في المجلس، ولهذا الغرض يضعون العراقيل امام اجراء الانتخابات في توقيتها المحدد.

PUKmedia خاص

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