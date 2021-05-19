الصحة العالمية: تناول كوبين من المياه الغازية يومياً يؤدي للوفاة المبكرة

2021/05/19 | 22:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، في دراسة حديثة لها من تناول كوبين من المياه الغازية يومياً، مؤكدة أنه يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة الإندبندنت البريطانية عن مجلة جاما إنتيرنال ميديسين، ، قامت بتحليل بيانات ما يزيد على 450 ألف شخص تخطى متوسط أعمارهم الـ50 عاما، في 10 دول أوروبيّة، وتابعهم الخبراء على مدى 16عاما، سُجِّل خلالها أكثر من 41 ألفاً و600 حالة وفاة.

وكشفت الدراسة عن أن "9.3% من الذين شربوا أقل من كوب واحد من المشروبات الغازية شهريّاً فارقوا الحياة خلال الـ 16 عاماً، المدة التي دامتها الدراسة، مقارنة مع 11.5% من الذين شربوا كوبين أو أكثر من كوب بسعة 250 ملليليتراً يومياً"، مشيرة إلى أن "عوامل أخرى أثرت على النتائج، كمؤشر كتلة الجسم والنظام الغذائيّ والنشاط البدنيّ والتدخين والتعليم".

وأوضحت الدراسة أن "زيادة الخطر ترتبط بكل من المشروبات المحلاة بالسكر وتلك المُحلاة بالسكر الاصطناعيّ، كذلك لم تختلف النتائج لدى كل من الرجال والنساء"، لكن أكدت في المقابل أن "المشروبات الغازيّة ليست هي السبب الوحيد لزيادة خطر الموت المبكر، مؤكدين ضرورة إجراء أبحاث إضافيّة من أجل معرفة الأسباب المحتملة لتأثير المُحليات الصناعيّة السلبيّ في الصحة".

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