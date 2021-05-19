إيران: توصلنا إلى إطار اتفاق في مفاوضات فيينا

2021/05/19 | 22:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، عن توصل أطراف مفاوضات فيينا إلى إطار اتفاق حول إحياء الصفقة النووية مع إيران.وصرح عراقجي، الذي يمثل إيران في مفاوضات فيينا، خلال تصريح صحفي أدلى به عقب انتهاء جولتها الرابعة: “يمكن الآن القول إننا توصلنا إلى هيكل الاتفاقي وتم تحديد نصه الرئيسي، لكن العديد […]

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