بالصور.. رفع كتل كونكريتية شرقي بغداد

2021/05/19 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن رفع كتل كونكريتية ضمن تقاطع الفلاح شرقي بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إن "قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت أمر برفع الكتل الكونكريتية ضمن تقاطع الفلاح في مدينة الصدر لتحقيق الانسيابية في حركه السير والمرور".

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