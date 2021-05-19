نافورة الحصان المجنّح 

2021/05/19 | 22:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغرقني المياه وصولاً إلى أعلى السُّرة، يطفو رأسي، ورئتاي في الطرف الجاف صعوداً.يتدفق "سيلان" أشبه بالحمم البركانية من أنفي وأذنيّ كـ نافورة "هيبوكرين".البرودة في النصف السفلي من جسدي لا تُحتمل، عند الخاصرة تحديداً.النصف الأعلى بلا أذرع.يتلاشى شعور الذعر حين أتلمس بمساعدة ما يشبه الأجنحة (أو هكذا تمنيت) شقين محفورين أسفل كتفيّ من الخلف، وكأني لوهلة تحولت إلى "بيجاسوس"..استيقظ وأمسك هاتفي واكتب : "نافورة هيبوكرين".لا شيء في العربية.

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