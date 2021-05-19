العامري يؤكد على ضرورة انسحاب القوات الاجنبية القتالية من العراق في اسرع وقت

2021/05/19 | 22:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الاربعاء، على ضرورة انسحاب القوات الاجنبية القتالية من العراق في اسرع وقت.وقال العامري في بيان، انه “نكرر تأكيدنا على اهمية ان تتمخض اجتماعات اللجان الفنية بين الجانبين العراقي والامريكي عن نتائج ايجابية ملموسة تحقق ما يطمح له الشعب العراقي من تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وانسحاب القوات الاجنبية […]

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