العامري يوجه رسالة قبل اجتماعات بغداد وواشنطن

2021/05/19 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأربعاء، رسالة قبل اجتماعات بغداد وواشنطن.وقال العامري في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” “نكرر تأكيدنا على أهمية أن تتمخض اجتماعات اللجان الفنية بين الجانبين […]

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