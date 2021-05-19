2021/05/19 | 22:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، التعليق بشأن الأوضاع في فلسطين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس"، (19 أيار 2021)، إن "حربا طاحنة يشنها العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني ولا يميز فيها بين الأطفال والكهول والنساء والأمانة الخدمية وغيرها، وفي خضم ذلك ينبري بايدن قائلاً: على إسرائيل إنهاء الحرب، وتنبري مصر إلى التوسل لإعلان هدنة..



مصر التي كنا نتوقع منها وقفة جادة وحازمة إزاء ما يحدث ضد إخوتهم في فلسطين المحتلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاجم بايدن وانتقد مصر.. مقتدى الصدر يغرد مجدداً بشأن فلسطين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاجم بايدن وانتقد مصر.. مقتدى الصدر يغرد مجدداً بشأن فلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).