2021/05/19 | 22:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يوم الأربعاء، في أغلب دول العالم سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 164 مليونا و897 ألفا و830 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و418 ألفا و661 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 143 مليونا و854 ألفا و494 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفايروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة الاصابات والوفيات بكورونا عالميا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة الاصابات والوفيات بكورونا عالميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).