السيد الصدر يطالب بتوحيد المواقف من أجل القدس الشريف

2021/05/19 | 22:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعطالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بتوحيد المواقف من اجل القدس الشريفي ، فيما اشار الى ان العدو الصهيوني يشن حرب طاحنة على الشعب الفلسطيني.وقال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، "حرب طاحنة يشنها العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني ولا يميز فيها بين الاطفال والكهول والنساء والاماكن الخدمية وغيرها"، داعيا الى توحيد المواقف من اجل القدس الشريف ومن اجل فلسطين.ادناه نص التغريدة:

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