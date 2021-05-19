الانتخابات الإيرانية ومستقبل العلاقات وعدم التدخل - مصطفى محمد غريب

2021/05/19 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب الانتخابات الرئاسية الإيرانية على الأبواب كما يقال وهي انتخابات قد تكون حاسمة في التوجهات السياسية الإيرانية القادمة فتساهم في 1 ـــ إعادة الدولة والحكم الى طريق العقلانية في العلاقات الدولية ومع دول الجوار والكف عن محاولات خلق المشاكل وزيادة التوتر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول2 ـــ أو الاستمرار في السياسة القديمة وخلق التداعيات ونهج التدخل وتوريد السلاح والنهج غير الصحيح فيما يخص ......





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