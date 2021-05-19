الناخبون يعاقبون اليمين واليمين المتطرف / اليسار في تشيلي يحقق انتصارا استثنائيا - رشيد غويلب

2021/05/19 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب على عكس كل التوقعات، حققت قوى اليسار في تشيلي فوزا انتخابيا شاملا مساء الأحد 16 أيار الجاري.



وجاء انتصار اليسار المفاجئ في انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية وكذلك في انتخابات برلمانات المناطق، والانتخابات البلدية، واستطاعت شخصيات يسارية اشغال مراكز متقدمة في العديد من المناطق.



حصلت “قائمة المدينة” التي تضم نشطاء الحركة الاحتجاجية الأخيرة في تشرين الأول 2019 على 27 مقعدا في الجمعية التأسيسية الت ......





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