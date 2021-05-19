هل اسرائيل في مأزق ؟ - عدلي محمد احمد

2021/05/19 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدلي_محمد_احمد يبدو ان العد,و منذ ثلاثة ايام قد سحب بطاريات القبه الحديديه الخاصه بمستوطنات ومدن الغلاف بما في ذلك القواعد والمنشآت العسكريه ليدعم بها اجواء تل ابيب .



ويبدو كذلك ان الفكره قد اتت اؤكلها فلم نري نتيجه تذكر لسيل الصواريخ الذي اطلقته المقاومه منذ يومين مساءا علي تل ابيب, ولكن ما لم يضعه مذعوري العاصمه الصهيونيه في اعتبارهم ان ذلك الاجراء احدث علي الفور نقطة ضعف رهيبه سرعان ما التقطتها المقاومه ا ......





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