العامري يؤكد أهمية أن تتمخض اجتماعات بغداد وواشنطن عن “نتائج ملموسة”

2021/05/19 | 23:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاربعاء، أهمية أن تتمخض اجتماعات اللجان الفنية بين الجانبين العراقي والامريكي عن “نتائج ملموسة” تحقق ما يطمح له الشعب العراقي.

وقال العامري في بيان صحفي، “نكرر تأكيدنا على اهمية ان تتمخض اجتماعات اللجان الفنية بين الجانبين العراقي والامريكي عن نتائج ايجابية ملموسة تحقق ما يطمح له الشعب العراقي من تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وانسحاب القوات الاجنبية القتالية من العراق في اسرع وقت”.

وأضاف “وفق جداول زمنية محددة واعادة السيطرة على القواعد الجوية العراقية في عين الاسد وحرير بشكل كامل من قبل القوات العراقية وكذلك بسط السيطرة الكاملة على الاجواء العراقية وانهاء الانتهاكات المستمرة للطائرات المسيرة”.

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